Burhaniye'de Osmanlı Lokumu ilgi görüyor

Burhaniye ilçesinde, İbrahim Orhan'ın satışını yaptığı Osmanlı Lokumu ilgi görürken, ürünün şifa kaynağı olduğu kaydedildi. Osmanlı Lokumunun 1700'lü yıllarda Padişahlar tarafından saray halkı için hazırlandığını anlatan Orhan, mide ve bağırsak rahatsızları için şifalı olduğunu söyledi.

Burhaniye'de Osmanlı Lokumu büyük ilgi gördü. Osmanlı Lokumunun ilk zamanlar pekmez ile yapıldığını anlatan İbrahim Orhan, şifalı bir ürün olduğunu söyledi. Lokumun sarayda yapılmaya başlandığını anlatan Orhan, ”Bu lokumu 1700'lü yıllarda padişahlar saray halkı için yaptırmış. Bu uzun süre pekmez ile yapılırken, Sultanhamit zamanında şekerle yapılmaya başlanmış. Lokumun içinde, incir, ceviz tarçın ve tahin var. Ayrıca değişik baharatlarda konuyor. Bunun için çok şifalı. Mide ve bağırsak rahatsızları için çok iyi. Bağışıklığı da güçlendiriyor. Osmanlı lokumu da çok tutuldu” dedi.