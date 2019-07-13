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Burhaniye'de ot yangını ağaçlara zarar verdi

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Pelitköy Mahallesi’nde çıkan ot yangınında bazı ağaçlarda zarar gördü.

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Pelitköy Mahallesi'nde çıkan ot yangınında bazı ağaçlarda zarar gördü. Yangını, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Pelitköy Mahallesi Karaoğlan Caddesi kenarındaki otluk alanda çıkan yangın korkuya neden oldu. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürürken, yangın da bazı ağaçlarda zarar gördü.

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