İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de ot yangınında ağaçlar zarar gördü

Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangınında ceviz ve nar ağaçları zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine iki kilometre uzaklıktaki Çoruk Mahallesinde mezarlık civarındaki dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa zamanda olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Gurup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kıyı yangını şeklinde devam eden yangın sırasında bir nar ve ceviz ağacı ile tarlada bulunan sulama malzemeleri zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.