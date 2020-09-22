Burhaniye'de ot yangınında ağaçlar zarar gördü

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine iki kilometre uzaklıktaki Çoruk Mahallesinde mezarlık civarındaki dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa zamanda olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Gurup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kıyı yangını şeklinde devam eden yangın sırasında bir nar ve ceviz ağacı ile tarlada bulunan sulama malzemeleri zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.