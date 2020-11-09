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Burhaniye'de ot yangınları bitmiyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, son haftalarda yaşanan kuraklık ot yangınlarını artırdı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, son haftalarda yaşanan kuraklık ot yangınlarını artırdı. Dün, kırsal Ağacık Mahallesi ile Bahçelievler Mahallelerinde çıkan ot yangınları korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık mahallesinde kıyı yangını çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürürken, bazı zeytin ağaçları da zarar gördü. Bahçelievler Mahallesi Meço Tatil Sitesi yanında çıkan ot yangını da korkuya neden oldu. Her iki yangını da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri söndürdü. Havaların kurak gitmesinin ot yangınlarını artırdığını anlatan İtfaiye yetkilileri, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

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