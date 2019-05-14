Burhaniye'de otomobilin motoruna giren yavru kediyi itfaiye çıkardı

Kedi yavrusunu çıkarmaya çalışan itfaiye ekibi, başarılı olamayınca aracı itfaiye merkezindeki kanala çektirirken, yavru kediyi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Güven Buluş, 10 Z 3732 plakalı otomobilinin motor bölümüne giren yavru kediyi bütün uğraşlarına rağmen çıkaramadı. Saatlerce bekleyen Buluş, kedi çıkmayınca Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Amirliğinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi uğraşlara rağmen kedi çıkmayınca, aracı itfaiye merkezine çektirdi. Burada kanala çekilen otomobilin altına geren itfaiyeciler, yavru kediyi çıkarmayı başardı. Yavru kedi doğal ortama salınırken, araç sahibi Güven Buluş itfaiyecilere teşekkür etti. Kediyi kurtaran itfaiye ekibinden Hakan Üstün, “Vatandaşın ihbarı üzerini olay yerine gittik. Aracı, itfaiyenin kanalına getirdik. Bura da yavru kediyi sağ salim kurtardık. Şimdi hayvanı buradan da doğaya salacağız” dedi. İtfaiye ekibine teşekkür Güven Buluş da, “Araçtan kedi sesi gelince kaputu açtım. Arkadaşların yardımı ile defalarca deneme yapmamıza rağmen çıkaramadık. 3 kez düşürmeyi başardık. Ama kedi yavrumuz tekrar aracın motor bölümüne çıktı. En son itfaiye birimine haber verdik. Sağ olsun itfaiyeci arkadaşlar geldiler. Aracımızı da itfaiye birimine getirerek oradaki kanala aldılar. Kanalda kedi yavrumuzu sağ salim çıkardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hizmetleri için onları kutluyorum. Tebrik ediyorum” dedi.