Burhaniye'de özel eğitimde 100. gün etkinliği

gün etkinliği Pelitköy Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda yapılan çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Öğrencilerin, okulda geçirdikleri günleri sayarak ve işaretleyerek 100 günde yaptıkları ürünler sergilendi.

Öğrencilerin 100. gün ile ilgili okulda yaptıkları çalışmalar da sergilenirken büyük coşku yaşandı. Etkinliğe katılan öğrenciler, sandalye kapmaca, ipe 100 mandal takmaca, 100 balon patlatma gibi oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirdiler. Öğrencilerin unutulmaz bir gün yaşadıklarını anlatan Okul Müdürü Oktay Ertaş, “Etkinliğimizin son oyunu çivili saha ve renkli bardaklar oyunu oldu. Öğrencilerimiz 100. gün için hazırlanan pastayı hep birlikte keserken büyük mutluluk yaşandı. Yıl içinde 100. gün etkinliği kapsamında birçok matematik ve sanat etkinliği de yapıldı. Öğrencilerimiz, yaptıkları etkinliklerle sayılar arasında ilişki kurdular. Özel eğitim öğrencilerimizin 100 günde yaptıkları çalışmalar ve etkinlikler izleyenleri büyüledi. Etkinliğin yürütücü öğretmeni Tuğba Takmak'a ve emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.