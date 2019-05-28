Burhaniye'de özel öğrencilerin yıl sonu sergisi ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nun düzenlediği 4'ncü yılsonu sergisi ilgi gördü. Okulda eğitim gören 90 özel öğrencinin öğretmenleri öncülüğünde yaptıkları elişleri alıcı buldu.

Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nun Cumhuriyet Meydanında açtığı yıl sonu sergisinde yüzlerce el emeği ürün görücüye çıktı. Takılardan, ahşap ürünlere ve kolyelere kadar yüzlerce çeşit ürün alıcı buldu. Açılışı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner tarafından yapılan sergideki ürünler ilgi gördü. Sergiyi ziyaret edenlere teşekkür eden Okul Müdürü Oktay Ertaş, “Bu sene 4'ncüsünü tekrarladığımız el sanatları sergimizi yine meydanda açtık. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı sergimiz. Bir yılın ürünlerini çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğretmenlerimiz sağ olsunlar, öğrencilerimizle birlikte bütün yıl boyunca çalıştılar. Hep birlikte bu güzel sergiyi gerçekleştirdiler. Yoğun bir ilgi vardı halktan. Katılımcılara, bizi ziyaret edenlere, bizi yalnız bırakmayanlara, bu özel günde teşekkür ederiz. İnşallah, sergimiz, her geçen yıl daha da büyük şekilde devam edecek. Burhaniye'de ve Körfezde en güzel en özel sergiyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, personelimize ve halkımıza teşekkür ediyorum” dedi. El Sanatları Öğretmeni Nedret Karamanoğlu da,”Ticaret Odası Özel Uygulama Okulu olarak açmış olduğumuz 2019 yıl sonu sergimiz büyük ilgi gördü. Bu yıl da, her zaman olduğu gibi. Yaklaşık 90 öğrencimizle bu özel sergimizi açtık. Öğrencilerimiz, engelsiz yaşam, engelsiz hayat, engelsiz sanat diyerek bu sergimize emek verdiler.”dedi. Nilüfer Altunkaynak ise, “Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Okulunda öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız ürünlerle yıl sonu sergisini açtık. Öğrencilerimiz için hem terapi oldu. Hem bir şeyler öğrendiler. Hep birlikte çalıştık. Sergimiz çok ilgi gördü. Memnunuz” dedi.