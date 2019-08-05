Burhaniye'de özel sporcular dünya şampiyonu oldu

Burhaniye ilçesinde, 01-04 Ağustos tarihleri arasında İsviçre'nin Notwill kentinde düzenlenen, IPC-Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan özel sporcu Muhsine Gezer ve Sevim Demircan dünya şampiyonluğu ile yurdu döndü. Türk Milli Takımı'nda yarışan Gezer ve Demircan'ın başarıları büyük sevince neden olurken, başarılı sporcular Balıkesir ve Burhaniye'nin gururu oldu.

Burhaniyeli sporcular, antrenörleri Deniz Erenoğlu'nun öncülüğünde, İsviçre'nin Notwill kentinde düzenlenen, IPC-Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda destan yazdılar. Muhsine Gezer, U17 kategorisinde 400 metrede dünya şampiyonluğunun ardından 1500 metrede de dünya şampiyonu olurken, Sevim Demircan ise 400 metrede dünya üçüncüsü oldu. Başarılı sporcular, yurda dönerken, Balıkesir'in ve Burhaniye'nin gururu haline geldi. Başarılı sporcuları kutlayan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, “Bu sporcularımız daha öncede büyük başarılara imza attılar. Bu defa gene, uluslar arası yarışmada ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin sesini duyurdular. Bu gençlerimizi tebrik ediyorum. Antrenörleri Deniz Erenoğlu'nu da tebrik ediyorum. Her zaman yanlarında olacağız” dedi.