Burhaniye'de özel sporcular Türkiye Şampiyonu oldu

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun İzmir'de düzenlediği Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılan Burhaniye Özel Sporcular Spor Kulübü sporcuları ,Türkiye Şampiyonu oldu. İzmir'den dönen sporcular ilçenin gururu haline geldi.

Burhaniye'de Milli Takım Antrenörü Deniz Erenoğlu ve Yardımcı Antrenör Serpil Ercan'ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren özel sporcular, İzmir'de 4 Türkiye Şampiyonluğu ve bir de ikincilik kazandı. İzmir'de, 20-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yarışmalarda, Sevim Demircan, Mental Bayanlar 400 metre de, Gülden Erol da, Mental Bayanlar bin 500 metre ve Mental Bayanlar 800 metre de Türkiye Şampiyonu oldu. Adem Sevinç ise, Down Sendromlu Erkekler bin 500 metre Türkiye Şampiyonu olurken, Down Sendromlu Erkekler 800 metre de ise Türkiye ikincisi oldu. Başarılı sporcuları kutlayan Antrenör Deniz Erenoğlu, başarılarının artarak devam edeceğini söyledi.