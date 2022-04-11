Burhaniye'de Özgür Kanatlar Bandosu 13 Nisan'a hazırlanıyor

Burhaniye ilçesinde, Özgür Kanatlar Burhaniye Bandosu 13 Nisan Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin yıldönümüne haz arlanıyor. Her bayramda olduğu gibi özenle hazırlanan, öğretmen, veli ve öğrencilerden oluşan bando törenlere renk katacak.

Burhaniye'de 2018 yılında kurulan Özgür Kanatlar Bandosu, bayramlarda yaptığı gösterilerle takdir topladı. Burhaniye'nin gönlünde taht kuran ekip bir yeniliğe daha imza atıyor. Çeyrek asırdır Burhaniye'de bir çok etkinlik gerçekleştiren Burhaniye Kültür ve Sanat Derneği ile ortak bir çalışma yapan ekip, 13 Nisanda gösteri yapacak. 13 Nisan da eski kütüphane önünden başlayacak olan tören de, Kültür Sanat Derneği de, ritimleri ile bando takımına eşlik edecekler. Güzel bir gösteri olacağını anlatan Burhaniye Kültür Sanat Derneği Başkanı Metin Kaptanoğlu, “Bugüne kadar bir çok etkinliğe imza attık. Ancak, ilk kez böyle bir projede yer aldığımız için de mutluyuz” dedi.

Bando takımının kurucusu öğretmen Aras da, “Halkımızın bandomuza ilgisi çok fazla. Bu ilgi ve katkı sayesinde amatör ruhla bayramlarda görev almaktan çok mutluyuz. Güzel bir gösteri olacağına inanıyorum” dedi.