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Burhaniye'de park sevinci

Burhaniye’ye bağlı Öğretmenler Mahallesinde, vatandaşların yıllardır değişmeyen buluşma noktası olan meydan parkında revize çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Burhaniye'ye bağlı Öğretmenler Mahallesinde, vatandaşların yıllardır değişmeyen buluşma noktası olan meydan parkında revize çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; parkın yürüyüş yolları, aydınlatmaları, oturma grupları yenilenerek, bitkisel düzenleme yapılacak ve otomatik sulama sistemi kurulacak.


İlçe sınırlarındaki 38 mahallenin tamamına hizmet götürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Özellikle mahalle içlerindeki sorunların çözümü adına çalışmalara önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak hizmetlerimize yön veriyoruz. Her gün aşağı yukarı 70 şantiye noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Yollardaki çukurların kapatılmasından, mahallemize değer katacak dev projelere kadar çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ile mahallelerimize nefes aldıran parklar ve yeşil alanlar kazandırıyoruz. Bu kapsamda Öğretmenler Mahallemize yıllardır hizmet veren parkımızda da revize çalışmalarına devam ediyoruz. Yılların yorgunluğunu taşıyan parkımızda geçtiğimiz yaz oyun grupları ve fitness alanlarını yenilemiştik. Şimdi ise yürüyüş yolları, aydınlatmaları ve oturma gruplarını yenileyerek en büyük mahallelerimizden biri olan Öğretmenler Mahallemize yakışır modern bir park kazandırıyoruz. Yeşil alanlarında da revize yapacağımız parkımızı yeni yüzüyle en yakın zamanda halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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