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Burhaniye'de parklar dezenfekte edildi

Burhaniye ilçesinde, Uzun zaman sonra sokağa çıkan çocukların parklarda hijyenik şekilde oynayabilmeleri için, Burhaniye Belediyesi çocuklar sokağa çıkmadan tüm park ve oyun alanlarını dezenfekte etti.

Belediye, haftalardır evlerinde sokağa çıkma yasağına uyan çocuklar sokağa çıkmadan dezenfekte çalışmasını tamamladı.


Parklarda yeni çiçekler diken ve bakımlarını yapan Belediye, dezenfekte çalışması da yaparak çocuklara hijyenik bir ortam hazırladı. Çocukların sağlıklarıyla ilgili önlemleri alan Burhaniye Belediyesi, gerek şehir merkezinde ki gerekse kırsal mahallelerdeki tüm park ve oyun guruplarını dezenfekte etti.

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