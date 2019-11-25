Burhaniye'de Pati, anaokulundaki miniklerin maskotu oldu

Burhaniye ilçesinde, Yıldız Özsaraç Anaokulu'nda sahiplenilen köpek yavrusu öğrencilerin maskotu oldu. Pati adı verilen 4 aylık yavru ile oynayan çocuklar mutlu olurken, Okul Müdürü Mehtap Güven, köpeğin öğrenciler için çok büyük zenginlik olduğunu söyledi.

Yıldız Özsaraç Anaokulu'nda, belediyenin köpek barınağından alınan yavru köpek öğrencilerin maskotu haline geldi. Okulda Pati için özel kulübe yaptırıldı. Pati'yi sırayla seven öğrenciler büyük mutluluk yaşıyorlar. Okulda 160 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Okul Müdürü Mehtap Güven, “Milli Eğitim Bakanımızın her okula bir evcil hayvan talimatı gereğince bu köpeği barınaktan aldık. Bütün öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde Pati'yi seviyorlar. Öğrenciler için çok büyük bir zenginlik oldu ”dedi. Öğrenciler arasında hayvan sevgisinin arttığını anlatan Rehber Öğretmen Mustafa Sökeli de, “ Köpek sevmenin öğrencilerin ruhsal sağlığının gelişmesinde olumlu katkı sağladığına inanıyoruz. Öğrencilerimiz sırayla bunu besliyorlar. Çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerinede katkısı olmaktadır. Çocuklar korkmadan yardım etmeyi de öğreniyorlar.” dedi.