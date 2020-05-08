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Burhaniye'de pazara sosyal mesafe ayarı

Burhaniye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alınırken, haftada bir gün kurulan ilçe pazarı da sosyal mesafenin korunması adına haftada iki güne çıkarıldı.

Yıllardan beri Pazartesi günleri kurulan Pazar, Perşembe günleri de kurulmaya başlandı.


Burhaniye Belediyesi Pazar yeri girişlerine dezenfekte stantları ve dezenfeksiyon tünelleri kurarken, sosyal mesafenin korunması konusunda da çalışma yapıyor. Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan ve Pazar girişlerinde ateş ölçümü de yapan Belediye'nin, ilçe merkezindeki pazarı haftada iki güne çıkarması da vatandaşları sevindirdi. Perşembe günü kurulan pazara gelen vatandaşlar, daha rahat alış veriş yaptıklarını anlatırken, uygulamanın devam etmesini istediler. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yoğun çalışma yaptıklarını anlatan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, “Koronavirüs ile mücadele kapsamında ürettiğimiz maskeleri vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Pazar girişlerinde de dezenfekte stantları ve dezenfeksiyon tünelleri kurduk. Pazar yerlerindeki sergilerin aralarındaki mesafeyi artırarak sosyal mesafe noktaları işaretledik. Bu arada Pazartesi günleri kurulan ilçe pazarını Perşembe günleri de kurmaya başladık. Böylelikle pazardaki yoğunluğu azaltarak sosyal mesafenin korunmasını amaçlıyoruz. Koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirlerimizi artırarak devem ettiriyoruz” dedi. Pazardan alış veriş yapan Erol Aksu da,” Pazarın haftada iki güne çıkması iyi oldu. Daha rahat alış veriş yapıyoruz” dedi. Cemal Gülümser ise, “ Pazarın iki defa kurulması iyi oldu. Böylelikle Pazar yoğun olmuyor. Mesafeli olmalı. Bu hastalık bu günlük yarınlık değil. Kalıcı gibi geliyor. Önlemlere devam etmemiz lazım” dedi.

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