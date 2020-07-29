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Burhaniye'de pazarcılar kura çekti

Burhaniye ilçesinde, Pelitköy sahilinde oluşturulan sebze pazarında satış yapmak isteyen esnaflar kura çekti.

Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlenen kura töreninde 85 esnaf yer sahibi oldu.


Burhaniye Belediyesi tarafından Pelitköy sahilinde ilk kez oluşturulan sebze pazarında satış yapmak isteyen esnaflar için kura çekimi yapıldı. Kura çekimine, Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, Sebzeciler ve Meyveciler Derneği Başkanı Yaşar Aydemir ve Zabıta Müdürü Yüksel Yüce ile 85 pazarcı esnafı katıldı. Kura çekimine nezaret eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, yeni pazaryerinin esnaflara hayırlı uğurlu olmasını istedi. Emeği geçenlere teşekkür eden Burhaniye Sebzeciler ve Meyveciler Dernek Başkanı Yaşar Aydemir'de pazarların esnafa ekmek kapısı olduğunu söyledi. Aydemir, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışacaklarını söyledi.

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