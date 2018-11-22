Burhaniye'de Peygamberimiz ve Gençlik Konferansı ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Müftülük tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı yoğun ilgi gördü.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Haseki Eğitim Merkezi'nden Ali Rıza Temel” Peygamberimiz ve Gençlik” konusunu anlatırken, günümüzde gençlere büyük önem verilmesi gerektiğini anlattı. Türkiye de erkeklerin yüzde 22'sinin Peygamber Efendimizin adını taşıdığını anlatan Temel, “Peygamber sevgisi solmayan bir çiçek gibidir. Çeşmeden akan su gibidir. Allah, O'nun sevgisini eksik etmesin. Bizim askerimizin adı da Mehmetçiktir. Ordu Peygamber ocağıdır. Sünnet bir yoldur ve hayat tarzıdır. Biz rastgele dünyaya gelmedik. Peygamber olmasa hayatın anlamını bilemezdik. Peygamberler olmayan hayat karanlıktır. Peygamber en güzel öğretmendir. En güzel babadır. Biz O'nu çocuklarımıza bildirelim. O bilinmeye en layık insandır. Gençlik önemlidir. Gençlik sermayedir. Yaşlanmadan önce gençliğin kıymetini bilelim. Gençlikte yapılan ibadetler kıymetlidir. Nefise sahip olabilmek kahramanlıktır Marangoz ağaca şekil verir. Öğretmen de insana şekil verir. Bunun için öğretmenlik mesleği çok önemlidir. Çocuklarımıza saygıyı sevgiyi öğretelim. Sevgi saygı olmadığı zaman 10 tane de olsa diploma bir işe yaramaz. Çocuklar bize emanettir. Onlara zaman ayıralım. Gayesi olan gençlik yetiştirelim. Allah, numune olan gençlerin sayısını artırsın” dedi. Konuşmanın ardından, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Bahadır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, konuşmacı Ali Rıza Temel ve Müftü Hacı Öz tarafından hediyeleri verildi. Programın başında bir konuşma yapan Müftü Hacı Öz, katılımcılara teşekkür etti. Kur-an ve kaside okuyan Edirne Selimiye Cami imamı Hafız Alpcan Çelik de büyük takdir topladı. Konferansı, Belediye Başkan Yardımcılara Cemil Bahadır, Cemal Akkılınç, Ayvalık, Gömeç ve Havran müftüleriyle bazı daire müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, İyi Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya ve Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Serdal Filik ile çok sayıda vatandaş izledi.