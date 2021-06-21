Burhaniye'de piknik alanlara ilgi, sayıyı arttırdı

Yaz sezonun başlamasıyla ve halkın yeşil alanlara daha fazla ilgisi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde piknik alanı sayısını her geçen gün arttırıyor.

Burhaniye Belediyesi Ören'de Müşerref Hekimoğlu gezinti yolu üzerinde bulunan Piknik ve mesire alanı, Ören kumsalında denizle bitişik olarak bu senede hizmete açtı. Halkın hem piknik, hem de deniz keyfi yapabildiği mesire alanında, vatandaşların kendi yiyeceklerini getirerek mangalda pişire bildikleri gibi, sıcak ve soğuk meşrubatları da tesiste satın alabiliyorlar.

Yaz aylarında vatandaşların en çok ihtiyacı olan şeyin hoş vakit geçirmek olduğunu ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Kentimize bu tür alanlar kazandırarak halkımızın piknik yapabilmelerini sağlıyoruz. Bu alanlarda insanlar birlik, beraberlik ve kaynaşmanın anlamını daha iyi kavrayarak güzel vakit geçiriyor” diye konuştu.