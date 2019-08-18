Burhaniye'de plaj voleybolu heyecanı

Balıkesir Burhaniye İlçesinde, mavi bayraklı Ören Plajı'nda düzenlenen plaj voleybolu ilgi gördü. 2 gün devam edecek karşılaşmalara 12 takım katılırken, dereceye giren takımlara madalya verilecek.

Burhani Belediye Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen maçlarda büyük heyecan yaşanıyor. Tertip komitesinde, emekli beden eğitimi öğretmeni Nuri Aslanbey, zabıta Ruhi Konuksever ve milli voleybolcu Melih Atalay görev alırken, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de komite başkanlığını üstlendi. Çok sayıda vatandaş karşılaşmaları izlerken, 21 karşılaşma yapılacak. Maçların ilgi gördüğünü anlatan Nuri Aslanbey, “Maçların sonunda dereceye girenlere altın, gümüş ve bronz madalyalar verilecek. Maçlar sayesinde plajımıza hareket geldi. Takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.