Burhaniye'de Polis Günü kutlandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası Etkinlikleri 10 Nisan Günü Programı Burhaniye Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle başladı.

Törene Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Durukan, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, ilçemizde görev yapan polisler ve vatandaşlar katılım sağladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunmasıyla devam etti.

Komiser Yardımcısı Yunus Sadi Tuncer'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının akabinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde tebriklerin kabulü ile devam eden program, öğlen namazına müteakip Koca Camide yapılan pilav hayrı ikramı ile sona erdi.