Burhaniye'de Polis kurban satıcılarını sahte paraya karşı uyardı

Kurban pazarına giden Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, satıcıları sahte paraya karşı uyarırken, çok sayıda broşür dağıttı.

Kurban Pazarı'na giden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden Türkan Yamiç, kurban satıcılarını ziyaret ederken, uyarılarda bulundu. Zaman zaman kurban pazarlarında sahte para olaylarının yaşandığını dikkat çeken Yamiç, “Size verilen paranın sahteliğinden şüphelenirseniz vakit geçirmeden bizleri arayın. Bu konuda bilgi sahibi olmanız için de dağıttığımız broşürleri dikkatlice okuyun. Bütün gayretimiz sizlerin mağdur olmanızı önlemek içindir” dedi. Kurbanlık satıcıları da, polislere teşekkür etti.