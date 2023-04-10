Burhaniye'de Polis Teşkilatının 178. Yılı kutlandı

Burhaniye'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'inci yıl dönümü kutlandı. Polis Haftası nedeniyle Emniyet Müdürü Metin Kartal öncülüğündeki bir ekip Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret ederken, Cumhuriyet Meydanında da tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki törene katılan vatandaşlar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal ve diğer görevlileri kutlarken, müdür Kartal tarafından anıta çelenk kondu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunurken, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı. Cumhuriyet Meydanındaki törenlere Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, daire müdürleri, siyasi parti başkanları, polisler ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar, Emniyet Müdürü Metin Kartal ve diğer görevlileri tebrik ederken, törende yer alan emniyet görevlileri birlikte fotoğraf çektirdi.