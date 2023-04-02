Burhaniye'de protez diş yapılmamasına vatandaşlardan tepki

Pandemi nedeniyle protez diş yapılmamasını anladıklarını belirten vatandaşlar, ancak salgın hastalığın bitmesine rağmen başka hastanelere gitmek zorunda kaldıkları için yetkililerden yardım istedi.

Burhaniye Devlet Hastanesinde, pandeminin başlaması ile birlikte protez diş yapımına ara verildi. Yalnız pandeminin bitmesine rağmen hastanede protez diş yapımına başlanılmamasına vatandaşlardan tepki geldi. Protez için Edremit'e gitmek zorunda kalan vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Kadir Keskin, “Bütün ilçelerde protez yapılırken, Burhaniye'de neden yapılmaz. Yapılması gerekir. Hastane Başhekimini arayacağım” dedi.

Burhaniye Devlet Hastanesinin 5 yıldızlı otel gibi olduğunu anlatan memur emeklisi 73 yaşındaki Mahmut Ertan, “Eşimin diş protezini, Burhaniye Devlet Hastanesinde yapılmadığı için Havran Devlet Hastanesinde yaptırdım. Bizim hastanemizde neden yapılmıyor? Buna anlam veremiyorum. Devlet 5 yıldızlı otel gibi bir hastane yapmış” dedi. İnşaat ustası Kemal İşi de, “Burhaniye Devlet Hastanesinde protez yapılmadığı için onlarca defa Edremit'e gitmek zorunda kaldım. Edremit'te eşim ile birlikte protez yaptırdık. Edremit'teki hekimlerden Allah razı olsun. Bizim hastanede neden protez yapılmaz anlamış değilim” ifadelerini kullandı.