Burhaniye'de Ramazan'da gece yapılan müsabakalar ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Akif'in Sözü Cumhuriyetin 100'ü' dahilinde 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası başladı. 12 takımın katılımıyla başlayan maçlar yoğun ilgi görüyor.

Kamu kurumlarında görev yapan personelleri spora teşvik etmek, birbirlerini tanımalarını ve sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuva yoğun ilgi gördü. Karşılaşmaların Ramazan boyunca devam edeceğini anlatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan; “ Takım halinde sosyalleşme ve dayanışma duygusunu güçlendirmek ve sağlıklı yaşam için düzenlenen turnuva yoğun ilgi gördü. Ramazan nedeniyle İftar ve Sahur arasında oynanan müsabakalar Burhaniye Halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Müsabakalar, Ramazan Ayı boyunca Atatürk Spor Salonunda her gün 22:00-24:00 saatleri arasında oynanmaktadır. Tüm Burhaniyelileri salona davet ediyorum” dedi.