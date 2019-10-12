Burhaniye'de robotik kodlama kuraları çekildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye Robotik Kodlama etkinliği kura çekimleri yapıldı. Belediye ve KT Robotics firması işbirliği ile başlatılan Robotik Kodlama etkinliğinin ilki geçtiğimiz günler de yapılmıştı.

Etkinliğe başvuru yapan fakat seçilmeyen öğrencilerin yoğun talebi üzerine Belediye yeni bir etkinlik düzenleme kararı aldı. Yeni etkinlik için de kura çekimleri yapıldı. Daha önce başvuru yaparak seçilmeyen öğrencilerin dahil olduğu yaklaşık 300 kişi için Reha Yurdakul Kültür Merkezinde Saat:11.00'de kura çekimi yapıldı..Yapılan kura sonrası belirlenen 50 öğrenci ön eleme etkinliğine girecek. İlk etkinlikte başarı sağlayarak seçilen 20 öğrenci ile bu kura çekiminde çıkanlardan başarı sağlayan 20 kişi belirlenerek Belediye tarafından 8 ay ücretsiz robotik kodlama eğitimi alacak. Robotik kodlama eğitimlerinin ön deneme dersleri Belediye Sosyal Etkinlik Merkezinde yapılacak.