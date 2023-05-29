Burhaniye'de Sabah Namazı buluşmaları devam ediyor

Kalemağa Hacı İsmail Camiinde dualar yapılırken, vaiz Vedat Sekman da vaaz etti. Programın sonunda imam İsmet Bekiş'in öncülüğünde çorba ikramı yapıldı. Programı Müftülük Şube Müdürü Ali Rıza Akgün, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Programa katılanlar imam İsmet Bekiş'e teşekkür ederken, Şube Müdürü Ali Rıza Akgün de, Sabah Namazı Buluşmalarının devam edeceğini söyledi.