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Burhaniye'de sağlık ekiplerinden farkındalık masajı

Burhaniye ilçesinde, Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında 7 gün 24 saat çalışmalarını yürüten Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri farkındalık için ellerinde ki yazılı mesajla vatandaşlara çağrıda bulundu.


Burhaniye'de son zamanlarda artan sosyal duyarlılık projelerinden birini daha gerçekleştiren Burhaniye Belediyesi, son olarak sağlık çalışanlarının yaptıkları farkındalık mesajıyla gündeme oturdu.


Yaptıkları çalışmalarının akabinde farklı bir dille vatandaşı uyararak farkındalık oluşturan sağlık ekipleri, ellerinde “Biz sizin için buradayız, sende bizim için evde kal.!” yazılı mesajla halkı, evde kalarak virüse karşı daha duyarlı olması konusunda uyardı.


Mesai değişiminde Belediye Tabipliğinde bir araya gelen sağlık personelinin bir kısmı, yayınlanan genelgelere uymayan yüksek risk gurubu ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşlara farklı dille mesaj verdi. Mesajda “Biz sizin için buradayız, sende bizim için evde kal.!” diyen sağlıkçılar, virüs tehlikesine dikkat çekti. Salgının küçümsenmemesi ve yapılan çağrılara uyulması gerektiğini vurgulayan ekipler, Burhaniye Belediyesi olarak gerek tedbir, gerekse mücadele konusunda tüm çalışmaları yaptıklarını ifade ederken, evde kalmanın yaşam kurtardığını anlattı, herkesin evde kalması gerektiğini söyledi.

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