Burhaniye'de Sağlık Müdürlüğü boğulmalara karşı uyardı

Dr.Faruk Kendigelen, imzası ile yapılan uyarıda, alınacak önlemler sıralandı.

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen açıklamasında şunlara yer verdi. “ Ülkemizde yüzlerce kişi serinlemek için girdiği deniz, göl ve akarsularda boğularak yaşamını yitiriyor. Peki, boğulma vakalarına bireysel olarak ne gibi önlemler alınabilir? İşte, yüzme bilen ya da bilmeyen herkesin mutlaka dikkate alması gereken bilgiler.

Yüzey akıntısı az gibi gözükse bile akarsulara girmek tehlikelidir. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin. Yalnızken deniz, göl, gölet, sulama kanalı ve akarsulara girmeyin. Özellikle baraj ve göllerin zeminleri genellikle bataklıktır. Bu gibi yerlerde mümkünse suya girmeyin. Bataklık sizi dibe doğru çekerek, boğulmanıza zemin hazırlar.

Yüzerken nelere dikkat etmeli?

Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır. Paniğe kapılan kişi kontrolünü kaybeder ve boğulma kaçınılmaz olur. Bu nedenle panik yapmayın. Tekne kullanıyorsanız, cankurtaran yeleği giyin. Tek başınıza yüzerken sürat motorlarına dikkat edin. Şaka niyetiyle de olsa, hiç kimseyi habersiz suya itmeyin. Yüzerken, küçük çapta da olsa, rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın. Özellikle yüzme bilmeyenler, derin ve bulanık sulara kesinlikle girmemelidir. Karnınız tok iken suya girmeyin. İster yetişkin isterse çocuk olsun, çok su tutan giysilerle suya girilmemelidir. Ani bir şekilde suya atlamayın. Soğuk olan su sizi paniğe sevk edebildiği gibi kramplara da yol açabilir. Ne kadar derin olduğu hakkında bir fikriniz yoksa suya balıklama dalmayınız. 2 metreden düşük derinlikler omurga kırıklarına yol açarak, ölümünüze neden olabilir. En iyi olasılıkla felç olabilirsiniz. Suya girmeden önce ufak ısınma egzersizleri ya da esneme hareketleri yapın. Dalgalı sulara girmeyiniz, girdiyseniz açılmayınız. Kurtarma teknikleri bilmeyen kişilerin, boğulan kişilere yardım etmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu durum, her iki kişinin de boğulmasına neden olabilir. Su içinde tehlikeli şakalar yapmaktan kaçının. Dip akıntısı (Çeken su. Halk arasında 'kum kayması' olarak da bilinir) olan yerlerde denize girilmemeli, akıntıya kapılırsanız da mücadele etmek yerine, sahile karşı yüzünüz bakar şekilde kendinizi akıntıya bırakmalısınız. Zaten bir süre sonra açıkta akıntı sona erecektir.

Boğulmalarda genel ilk yardım işlemleri nasıl yapılır?

Boğulma nedeni ortadan kaldırılır. Bilinç kontrolü yapılır. Temel yaşam desteği sağlanır. Derhal tıbbi yardım istenir”