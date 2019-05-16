Burhaniye'de Sağlık Müdürlüğünden hipertansiyon uyarısı yapıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama da, hipertansiyon konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı anlatıldı.

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da şunlara yer verildi: “Hipertansiyon konusunda farkındalığı arttırmak, sebep olduğu sorunlara dikkat çekmek, kişilerin ve toplumların hipertansiyon konusunda bilinç düzeyini arttırmak amacıyla, Dünya Hipertansiyon Birliği (WHL) tarafından 2005 yılından itibaren 17 Mayıs günü “Dünya Hipertansiyon Günü” olarak ilan edilmiştir.

Kan, damarlar vasıtasıyla kalpten vücuda taşınır. Kan basıncı, kalp atışı ile damarlara pompalanan kanın damar duvarına karşı yaptığı basınç ile oluşur. Sistolik (kalp kasılırken) kan basıncı 140 mmHg ve üzeri, diastolik (kalp gevşerken) kan basıncı 90 mmHg ve üzeri yüksek kan basıncı olarak kabul edilir. Yüksek kan basıncı kalpte ayrıca beyin, böbrek gibi önemli organların damarlarında hasara yol açar. Yüksek kan basıncı bazen baş ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, çarpıntı, göğüs ağrısı, burun kanaması gibi semptomlar verebilir. Çoğu kişide ise hiçbir belirti olmayabilir." denildi.