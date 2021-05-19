Burhaniye'de sağlıkçıların belge sevinci

Kaymakam İlyas Memiş'in verdiği başarı belgeleri görevlileri sevindirdi.

Burhaniye'de İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi. Belgelerini alan görevliler, mutluluklarını dile getirirken, Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen' de görevlileri kutladı. Çalışanlar için başarı belgeleri hazırlandığını anlatan İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, “Bütün sağlık çalışanlarımız pandeminin başlangıcından beri canla başla çalışıyorlar. Kaymakamımız da çalışanlarımıza başarı belgeleri verdi. Personelimizi sevindiren Kaymakamımız İlyas Memiş'e teşekkür ediyorum. Bu belgeler personeli sevindirdi” dedi.