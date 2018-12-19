Burhaniye'de sağlıklı beslenme bilgi yarışması yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde “Sağlıklı Beslenme” konulu bilgi yarışması yapıldı. ´Beslenme Dostu Okul´ projesi çalışma planı çerçevesinde uygulamaya geçirilen bilgi yarışmasına 11. sınıf öğrencileri katıldı.

Sınıflarını temsilen üçer kişiden oluşturulan yarışma ekipleri yarışma boyunca kıran kırana bir performans sergilerken takdir topladı. Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler sergiledikleri centilmen tavırlarla beğeni topladı. 11/A, 11/B ve 11/C sınıfları yarışmacı ekipleri arasındaki yarışma sonunda sağlanan beraberlik yedek sorularla da bozulmayınca Okul Müdürü Mehmet Bicik tüm sınıf ekiplerini birinci ilan ederek, öğrencileri ödüllendirdi.