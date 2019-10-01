İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de sahne sizi bekliyor

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu kayıtları başladı.

Bu sene “Sanatta 20. Yıl” sloganıyla tiyatro severlerin karşısına çıkacak olan Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu için yeni dönemde her yaştan oyuncu bekleniyor.


8-12 yaş Drama Grubu, 13-18 yaş çocuk oyunları grubu ve 19-40 yaş yetişkin oyunları grubu olmak üzere üç ayrı kategoride açılan kurslara kayıtlar 30 Eylül'de başladı. Kayıtların 18 Ekime kadar devam edeceği açıklanırken, kayıtlar için başvuru formlarının, Burhaniye Belediyesi Beyaz Masadan alınabileceği açıklandı. Kültür ve sana önem verdiklerini anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Sanatta 20. yılını geride bırakan ve günümüze kadar pek çok film ve dizilere ünlü yetiştiren Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu kayıtlara başladı. Belediye Kent Tiyatrosu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oynadığı ulusal tiyatro oyunlarıyla onlarca ödül aldı. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.