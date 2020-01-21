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Burhaniye'de Sanayi Sitesi temizlendi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, oto sanayi sitesinin genel temizliğini gerçekleştirdi.

Burhaniye küçük sanayi sitesi belediye tarafından kurulan ekip tarafından temizlenmeye başlanırken, çalışmalar takdir topladı.


İlk etapta oto sanayi sitesinin temizliğini yapan ekipler, daha sonra sanayinin diğer meslek gruplarına ait alanlarının temizliğini gerçekleştirecek. Sanayi sitesindeki dükkan önlerinin yanı sıra süpürge aracıyla sokakların süpürüldüğü site, daha sonra özel dezenfektanlarla yıkandı. Ekiplerin, periyodik olarak sanayi sitesinin genel temizliğini yapmaya devam edeceği açıklandı.

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