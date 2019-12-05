Burhaniye'de Satranç Turnuvası düzenlenecek

Birgi Tuna'ın başkanlığındaki Satranç Kulübü yönetimi Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti. Ellerinde kupa ile gelen konuklar, Kaymakam Hüseyin Öner'e üzerinde adı yazan bir forma hediye ederken, ilçede satranç turnuvası düzenlemek istediklerini söyledi.

Ziyarete, Satranç Kulübü Başkanı Dr.Birgi Tuna ve yönetim kurulu üyesi Burak Ali Sarı, Murat Akın ve Hüseyin Çolak'ın yanı sıra büyük oyuncu Dragan Solak da katıldı. Kaymakam Öner, konuklarını makamında kabul ederken, başarıları için tebrik etti. Dragan Solak'ın Burhaniye'ye yerleştiğini anlatan Dr. Birgi Tuna, “Şu anda süper ligde oynuyoruz. Bunda Dragan'ın çok büyük payı var. Satranç birinci liginde üçüncü olduk. Bunun kupasını getirdik. Satrançta Balıkesir'i temsil ediyoruz. Turnuva düzenlemek istiyoruz. Bunun için de desteğinizi bekliyoruz” dedi. Satranç sporunu önemsediğini anlatan Kaymakam Öner, “Başta Dragan Solak olmak üzere sizleri kutluyorum. Etkinliklerinize katılacağım. Elimizden gelen desteği de yaparız. Satranç yararlı bir spor. Okullarda da sevdirmeye çalışıyoruz” dedi.