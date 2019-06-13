Burhaniye'de sazlı sözlü mezuniyet coşkusu

Ören Amfi Tiyatro da düzenlenen törene, Belediye Baştan Vekili Tufan Saylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Okul Müdürü Namık Kemal Boladan ve Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt ile veliler katıldı.

Okuldan mezun olan 20 öğrencinin Emekli Müzik Öğretmeni Zeki Selçuk'un öncülüğünde söylediği birbirinden güzel türküler büyük alkış alırken, halk oyunları ekibinin gösterileri de törene renk kattı. Koroda görev alan öğrenciler ile koro şefi Zeki Selçuk'a teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, tatil öncesi çak sayıda etkinliğe imza atıldığını söyledi.