Burhaniye'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, Cezaevi Jandarma Bölük Komutan Vekili, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü, Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Nüfus Müdür Vekili, UEDAŞ Burhaniye Şefi, Türk Telekom Sorumlusu ve BASKİ Burhaniye Şefi katıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan değerlendirme toplantısında, seçim öncesi, seçim sırasında ve seçim sonrası yapılacak iş ve işlemler ile seçim güvenliğine ilişkin önlemler ele alındı. Alınan tedbirlerin yanı sıra, bu dönemde hizmetlerin düzenli olarak devamının sağlanması gereken kurum ve kuruluşların amirlerinin hizmet planlamaları gözden geçirildi. Toplantıda konuşan Kaymakam Hüseyin Öner, “Hedefimiz, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, düzen içinde, huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılmasıdır. Kanun dışı eylem ve işlemlerin önlenmesi, gerekli tüm tedbirlerin bütün kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile alınması, adayların propagandalarını yapabilmelerini ve vatandaşların güven ve huzur içerisinde oy kullanabilmesini sağlamaktır. Polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğu gibi, enerji, iletişim ve altyapı sorunlarının yaşanmaması ve daha güvenli bir seçim ortamının tesis edilmesi amacıyla Burhaniye UEDAŞ Şefliği, Türk Telekom Temsilcisi, BASKİ Körfez Sorumlusu ile diğer kuruluşlarımız tarafından alınacak tedbirler konusunda planlamalar yapıldı. Bunları birlikte konuştuk. Geçmiş yıllardaki gibi bu seçimleri de huzurlu bir şekilde tamamlayarak şehrimizin demokrasi kültürünü ve hoşgörüsünü daha iyi bir noktaya taşımış olacağız. Tedbirlerimizi gözden geçirerek son güne kadar seçimlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacağız. Bu seçimlerin ülkemiz ve milletimizin daha fazla yücelmesine ve memleketimizin daha güçlü yarınlarına vesile olmasını diliyorum” dedi.