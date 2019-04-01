Burhaniye'de seçimin galibi CHP'li Deveciler oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Ali Kemal Deveciler, 19 bin 529 oy alarak Burhaniye Belediye Başkanı oldu. Seçimi kazandığı belli olan Deveciler, konvoylarla coşkulu bir kutlama yaptı.

Sonuçların belli olmasından sonra, Cumhuriyet Meydanında toplanan binlerce partili zaferi kutlarken, Başkan Ali Kemal Deveciler otobüs üzerinden bir teşekkür konuşması yaptı. Deveciler, öncelikle seçim zaferinin mimarları olan Burhaniye CHP İlçe Başkanı Ergün İnce ve İyi Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti, Deveciler, “Halka iş ve aş için geliyoruz dedik. Kadınlarımıza emekçilerimize, Burhaniye'nin kültürel, sosyal hayatına yeni bir renk katmak için geliyoruz. Burhaniye'yi turizm de hak ettiği yere getirmek için geliyoruz demiştik. Tüm bu söylediklerimizi sizlerle birlikte yapacağız. Halkımız ile birlikte Burhaniye'yi yönetmek istiyoruz. Herkes şunu bilsin. Burhaniye Belediyesinde gençlerin Kemal Abisi, yaşlıların oğlu, arkadaşlarımızın Kemal kardeşi orada. Hiç kimse benimle görüşmek için randevu filan almayacak. Kimin ne sorunu varsa bana gelerek çare arayacak ve bulacak. Bizlere verdiğiniz destek için tüm Burhaniye halkımıza sonsuz teşekkür ederim. Bana oy atanların “ İyi ki oyumu vermişim. Anamın ak sütü gibi helal olsun” diyecekler. Oy vermeyenler ise keşke ben de atsaydım diyecek. Bunu söyleteceğim. Bunun sözünü veriyorum” dedi.

Konuşmanın ardından, yüzlerce araç ile şehir turu atan CHP'lilerin kutlamaları sabaha kadar sürdü.