Burhaniye'de Şehir Stadyumunun temeli atıldı

Yaklaşık 3 milyon liraya mal olacak stadyumun temel atma törenine, Kaymakam Hüseyin Öner, Balıkesir Ak Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ak Partili Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Ak Partili Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İtfaiye Amirliği yanındaki alanda yapılan törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Necdet Uysal, mevcut stadın şehir içinde kaldığını ve ihtiyaca cevap veremediğini söyledi. Uysal, “Spor Toto Teşkilatı ile yaptığımız protokol kapsamında 56 dekarlık alan üzerinde yapacağımız İlçe Stadyumu içinde bin kişilik tribün, 8'li soyunma binası ve futbol sahası yer alıyor. Bunun yanı sıra stadyum inşaatının tamamlanmasının ardından belediyemizin kendi bütçesinden, yine bu alanda bir spor kompleksinin yapımına başlayacağız. Bu spor kompleksimizin içinde de 4 kulvarlı tartan pist, çok amaçlı kapalı spor salonu, açık spor sahaları ve kafeteryaların olduğu sosyal tesis alanları yapılacak. Stadyumumuz, 2 milyon 987 bin liraya mal olacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zekai Kafaoğlu da, konuşmasında, Burhaniye'ye olan yatırımların devam ettiğini anlatırken, stadyumun hayırlı uğurlu olmasını diledi. Kaymakam Hüseyin Öner ise, “ Bugün temel atma heyecanını yaşadığımız Burhaniye Yeni Şehir Stadyumu 2.5-3 yıldır üzerinde çalışılan bir projedir. Hem DSİ Genel Müdürlüğü nezdinde hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde benim de şahit olduğum bazı ziyaretlerde gündeme gelen, takibi yapılan bir projeydi. Bugün gerçekleştiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Antrenman sahalarıyla, sosyal alanlarıyla, tribün kapasitesiyle ve ileride kapasitesini geliştirme şansımızın olduğu arsa ve alan büyüklüğü ile Burhaniye'ye yakışan bir stat olacak. Sportif ve sosyal birçok organizasyonun yapılabileceği yeni bir tesise kavuşacağız. Bu tesisin yatırım programına alınması aşamasına gelinceye kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı, uğurlu olması dileklerimle, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından temel atmak için butona basılırken, Burhaniye Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri de törene renk kattı. Tören, kurban kesimi ve ikramların dağıtılması ile sona erdi.