Burhaniye'de Şehit Polisler mezarları başında anıldı

Kocacami'de şehitler için mevlit okutulurken, yarın da pilav hayrı yapılacak.

İlçe Emniyet Müdürü Vekili Fatih Durukan'ın öncülüğünde düzenlenen ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı. İlk olarak Şehit Polis Mustafa Serin'in mezarını ziyaret eden polisler dualar okudu. Daha sonra şehit ailelerini ziyaret eden Müdür Vekili Fatih Durukan ve rütbeli polisler, son ziyareti de Gazi Polis Şeref Yıldız'a yaptı. Burhaniye'de düzenlenecek törenlerin ardından da pilav ayran ikramı yapılacak.