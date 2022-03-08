Burhaniye'de sektör öğrenci buluşması

Burhaniye'de, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde turizm işletme yöneticileriyle buluştu. Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde “Sektör-Öğrenci Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Swissôtel Resort Bodrum Beach ve Akana Cennet Koyu işletmelerinden Genel Müdür Harun Bozkurt, Executive Cheff Arif Solukanoğlu, Ön Büro Müdürü Özgür Öztaürk, Yiyecek İçecek Departmanı Müdürü Caner Tan, İnsan Kaynakları Yöneticileri Pelin Sakallı ve Şefika Yılmaz konuşmacı olarak katılım gösterdi. Fakülte Öğretim Elemanları Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Doç. Dr. Ali Solunoğlu, Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, Öğr. Gör. Fatih Çolakoğlu, Fakülte Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dulganoğlu, fakülte mensubu diğer akademisyenler ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin yoğun olarak ilgi gösterdiği kariyer günleri temalı bu etkinlikle birlikte öğrencilerin özel sektöre ilişkin merakları giderildi. Etkinlikle, Akana Cennet Koyu Genel Müdürü Harun Bozkurt, üniversitede öğrenim görme aşamasında yabancı dilin gerekliliği konusunda açıklamalarda bulunarak, özellikle yabancı dilin profesyonel yaşamdaki öneminden bahsetti. İnsan Kaynakları Departman Yöneticileri Pelin Sakallı ve Şefika Yılmaz ise, sözel ve görsel sunumlar ile öğrencileri tesisler hakkında bilgilendirerek Swisotel Resort Bodrum Beach ve Akana Cennet Koyu işletmelerinin çalışma prensipleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Yiyecek İçecek Departman Müdürü Caner Tan, turizm sektörünün öğrencilere sunacağı yurt dışı olanaklarından söz etti. Ön Büro Müdürü Özgür Öztürk, Ön Büro Departmanı kapsamında turizm sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilerin yabancı dile önem vermeleri gerektiğinden bahsetti. Etkinlikte son olarak söz alan Executive Cheff Arif Solunoğlu ise uygulamalı derslerin önemini vurguladı. Etkinliğin iş görüşmeleri bölümünde öğrencilere dağıtılan başvuru formları öğrenciler tarafından doldurulduktan sonra konuk sektör temsilcileri Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileriyle karşılıklı iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Öğrencilerin sektörel anlamda meraklarının giderilmesi adına gerçekleştirilen soru-cevap bölümünden sonra Fakülte Zemin Kat Lobi bölümünde devam eden etkinlik, Fakülte Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın konuklara teşekkür belgelerini teslim etmesiyle son buldu. Takdim sırasında sektör temsilcilerine seslenen Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Sizlere değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Fakültemizin sektör ile işbirliği içerisinde bir kurum olma yolunda yaptığı bu tür etkinlikleri oldukça önemli buluyorum. Umarım bu etkinliklerimiz öğrencilerimize önemli düzeyde katkıda bulunur.” diye konuştu.