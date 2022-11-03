Burhaniye'de sel baskınlarına önlem

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Mahkeme Mahallesi'nde yağmur suyu altyapı çalışması gerçekleştirdi. Yağmur suyu altyapısı olmayan okullar bölgesindeki Yılmaz Akpınar Bulvar kavşağından başlayarak, Kazım Akova Caddesi ve buna bağlı Ali Kurt, Orhangazi ve Yeşil Sokaklarını da kapsayan çalışmalarda, yaklaşık 1 km yağmur suyu altyapı borusu döşendi.

Bu zamana kadar hiç altyapısı olmayan bölge de yapılan detaylı çalışmalarda, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 600'lük koruge tipi borular döşenmeye başlandı. Yağmur yağdığında taşmalar yaşayan, evlerin bodrumlarına su baskınlarına yol açan, yol ve kaldırımlarda su birikerek araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen bölgede ki çalışmalar tamamlandığında yağmursuyu altyapısı Karınca deresine bağlanarak tahliyesi gerçekleştirilecek. Mahkeme Mahallesi'nin bu bölgesinde hiç altyapı olmadığı için vatandaşların her yağmurda çok sıkıntı yaşadığını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Yağmur altyapısının yapılmasıyla bölgede rahatlama yaşanacak ve 600'lük borularla Karınca deremize bağlanacak. Yaklaşık 1 km boru döşemesi yapacağımız bölgemiz okulların yoğun olduğu ve öğrencilerimizin de yol güzergahı olduğu için yollarda yaşanan taşmaların da önüne geçmiş olacağız” dedi.