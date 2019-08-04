İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de şenlik coşkusu

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Taylıeli Mahallesi’nde derneklerin ve esnafların katkısıyla düzenlenen 8.

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Taylıeli Mahallesi'nde derneklerin ve esnafların katkısıyla düzenlenen 8. Çocuk Sanat İmece Şenliği büyük ilgi gördü. ‘Köyümüzde Şenlik Var' adı altında Taylıeli Mahallesi meydanında başlayan etkinlikler, Tarla Zanaat Alanında devam etti.


Curcunabazlar Sahnesi ile başlayan etkinliklerin ilk gününde Onur Kaya pantomim gösterisi yaparken, Argun Saygın da strats gösterisi yaptı. İzmir'den gelen Vankadra-Santra ikilisi de illüzyon gösterilerini sahneledi.. Gösteriler çocukların büyük ilgisini çekti. Sanatçı Eftal Gülbudak'ın öncülüğünde düzenlenen şenliğe dernekler ve çok sayıda esnaf destek verdi. Eftal Gülbudak, 8'ncisi düzenlenen etkinliğin tamamen imece ile yapıldığını belirterek, “Köyümüzde Şenlik Var Çocuk Sanat İmece Etkinliği 8. yaşında. 8 yıldır kültürümüzü, geleneğimizi sanat alanına yansıtmaya çalışıyoruz. Taylıeli köyünde kültür sanat festivalleri düzenliyoruz. Çok geniş bir yelpazede düzenlenen bu festivallerde dans, tiyatro, pandomin, kukla, Karagöz, sergiler, atölyeler ve birçok performans etkinlikleri yer alıyor. Bunu tamamen imece ile yapıyoruz. Bir dayanışma içinde ele ele vererek yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.


Şenlik 3 gün devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.