Burhaniye'de sezonun ilk hatim töreni yapıldı

Burhaniye ilçesinde camilerde yaz Kur'un kursları devam ederken, sezonun ilk hatim töreni Yeni Mahalle Camii'nde yapıldı.

Yeni Mahalle Camii'nde eğitim alan 12 öğrenci için düzenlenen törende coşku yaşandı. Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim ve kasideler okurken, başarıları ile takdir topladı. Öğrencileri teker teker kutlayan Müftü Hacı Öz, velilere teşekkür etti. Yaz tatilinde camilerin çocuklarda dolup taştığını anlatan Müftü Öz, “Camilerde başlayan yaz Kur'an kurslarımız devam ediyor. Çok sayıda çocuğumuz bu kurslara katıldı. Çocuklar bizim geleceğimiz ve ülkemizin milli servetleri. Çocuklarını kurslara gönderen siz velilere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı eğiten din görevlilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Törenin ardından konuklara pilav ve ayran ikramı yapıldı. Törene Müftü Hacı Öz ile imam Halit Karaca ve müezzin Tolga Özdemir ile veliler ve cami cemaati katıldı.