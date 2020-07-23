Burhaniye'de SGK Müdürü Gül görevine başladı

Burhaniye'de Canan Aldağ'ın Manisa Salihli ilçesine tayini nedeniyle boşalan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü'ne Nihat Gül atandı. Erzurum Nene Hatun SGK Müdürlüğü görevindeyken atanan Gül görevine başlarken, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için çalışacaklarını söyledi.

Burhaniye'nin yanı sıra Gömeçli vatandaşlara da hizmet veren Burhaniye Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğüne atanan kurumda 24 yıldır özveri ile çalışan Nihat Gül, "İş veren işlemleri, sigorta işlemleri, genel sağlık sigortası işlerini yapıyoruz. Genel sağlık sigortası kapsamında Burhaniye ve Gömeç ilçelerindeki tüm vatandaşlara hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için çalışacağız” dedi.