Burhaniye'de şifa kaynağı deve sucuğuna yoğun ilgi

Bahadınlı Mahallesinde stant açan Murat Karaca, deve sucuğunun Edremit körfezinde çok sevildiğini anlattı.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde Cami Meydanında stant açan Murat Karaca, deve sucuğunun kilosunu 40 liradan satarken, mangalda pişirdiği sucuğu da ekmek arasında servis ediyor. Deve sucuğunun Aydın'da üretildiğini anlatan 37 yaşındaki Karaca, “Deve sucuğu satarak 3 çocuğumun geçimini sağlıyorum. Bunun için Edremit Körfezinden Çanakkale'ye kadar geziyorum. İşimi severek yapıyorum. Deve sucuğunun kilosunu 40, dana sucuğunun kilosunu ise 45 liradan satıyorum. Deve sucuğu, hemoroit rahatsızlığına çok iyi. Ayrıca bağırsakları çok iyi çalıştırıyor” dedi. Deve sucuğunu çok sevdiğini anlatan Ali Rıza Direk de, “Bu gün Bahadınlı'ya gezmek için geldik. Arkadaşlarla birlikte ekmek arası deve sucuğu yedik. Çok lezzetliydi. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.