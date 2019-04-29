Burhaniye'de sigara bıraktırma polikliniği hizmete girdi.

Burhaniye'de eski hastanenin Sağlıklı Hayat Merkezi'ne dönüştürülürken sonra burada açılan sigara bıraktırma polikliniği de ilgi gördü. Dr. Merve İmre'nin görevlendirildiği poliklinikte sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriliyor.

Diyetisyen, psikolog ve kanser tarama merkezinin de yer aldığı binada açılan sigarayı bıraktırma polikliniğine her dalda ilgi büyük oldu. Sigarayı bırakmak isteyenlerin 171'i arayarak veya bizzat gelerek randevu alabileceklerini anlatan Dr. Merve İmre, “Polikliniğimizi yeni açmamıza rağmen ilgi büyük. Daha çok 20-30 yaş arası insanlar başvuruyorlar. Burada sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaçta verilmektedir. Tedavi 3 ay sürmektedir. Devamında da hastamızı 3 ay takip ediyoruz. Sigara, kalp rahatsızlıklarına yol açtığı gibi akciğer ve mesane kanserine de neden olmaktadır. Sigara birçok hastalık riskini artırmaktadır. Bunun için sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Haftanın 5 günü hizmet veriyoruz” dedi. Polikliniğe başvuran Şükrü Sarı da;” Sigarayı bırakmak istiyordum. Böyle bir polikliniğin açıldığını duyunca geldim. Sigarayı bırakmak istiyorum. Bu konuda kararlıyım. Bırakmak isteyenler buraya başvursun” dedi.