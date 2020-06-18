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Burhaniye'de silahlı kavgaya karışan gençlerden beşi tutuklandı

Burhaniye ilçesinde, 3 gün önce 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 28 kişiden 5’i nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Burhaniye ilçesinde, 3 gün önce 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 28 kişiden 5'i nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kız meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavgaya karışan 2 kişi de adlî kontrol şartıyla serbest kaldı.


Geriş Mahallesi Bahçe Sokak üzerinde, Cumhuriyet Mahallesi ve Geriş Mahallesi gençlerinden iki grup genç kız meselesi yüzünden karşı karşıya geldi. Silahların çekildiği kavgada yaralanan Avni Özgülen (27) ve Mehmet İman (21) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayda A.G., S.F., F.A., D.A., O.D., M.Y., B.A. ve A.A. yaralanarak Edremit ve Balıkesir'de sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Avni Özgülen Geriş mezarlığına, Mehmet İman ise Börülceköy mezarlığına defnedildi. Yaralıların 4'ünün hayatî tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olaydan sonra polis 28 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerden F.G (21), U.E. (17), H.T (25), H.E. (25 ve H.C. (19) tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine gönderildi. 2 kişi de adlî kontrol şartıyla serbest kaldı.

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