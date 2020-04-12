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Burhaniye'de sokağa çıkma yasağı sahilleri boşalttı

Burhaniye ilçesinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağına uyulurken, turistik Ören sahilleri de boş kaldı.

Polisler, Ören meydan girişine barikat kurarken, iki gün boyunca sahillere kimse inmedi.


Tarihi meşe ağaçları ve ipek gibi kumu ile meşhur olan Ören sahili gün boyunca tamamen boş kaldı. Kış aylarında bile hafta sonları çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği Ören sahili, ilk defa boş kaldı. Ören de, yaklaşık bin 600 tarihi meşe ağacı yeşermeye başlarken, güneşli sıcak havaya rağmen kimsenin olmaması, Burhaniyelilerin yasağa uyduğunun göstergesi oldu.

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