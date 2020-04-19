İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de sokağa çıkma yasağına uymayan 4 kişiye ceza yazıldı

Burhaniye ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uyulurken, sokaklar ve Ören sahilleri boş kaldı.

Vefa Sosyal Destek Grupları sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken, yasağa uymayan 4 kişiye toplam bin 556 lira para cezası kesildi.


Burhaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci hafta sonunda da sokaklar ve sahiller boş kaldı. Cumhuriyet Meydanı güvercinlere kalırken, Ören sahilleri de güneşli bahar havasına rağmen iki gün boyunca ıssızlığını korudu. Sokaklarda ve sahillerde denetim yapan polisler ve bekçiler 4 kişiye toplam bin 556 lira ceza yazıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.