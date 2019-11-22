Burhaniye'de sokak hayvanlarına suluk

Parklara takılan suluklarla Burhaniye'de hayvanlara verilen hizmetin kalitesi arttırılmış olacak.

Hayvan dostu belediye imajıyla hayvanlarında yaşam haklarına yönelik hizmetler yapmaya devam eden Burhaniye Belediyesi, sokak hayvanları için otomatik sulukların montajına başladı. İlçe genelinde yapılan çalışmalarla, özellikle yaz aylarında hayvan dostları tarafından yaşanan mağduriyetlerin bir kısmının ortadan kaldırılması planlanıyor. Burhaniye genelinde ilk planda belirlenen 26 park ve alanda montajı yapılan suluklar hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Temiz şebeke suyuna yapılan bağlantıyla haznelerine içilebilir su dolan suluklar, şamandıralı olduğu için bittikçe kendisini tekrar doldurma sistemine sahip. Özellikle yeşil alanları dinlenme yeri olarak seçen sokak hayvanlarının hemen ulaşabileceği alanlara yerleştirilen suluklar sayesinde kuş, kedi ve köpek gibi birçok hayvan su ihtiyacını karşılayabilecek.

İnsanlar gibi hayvanların da ihtiyaçları olduğunu bunun başında da su ihtiyacı geldiğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, özellikle yaz aylarında sokak hayvanlarının sıcaklardan etkilenmemesi ve susuz kalmaması için bu projenin çok önemli olduğuna değindi.

Hayvanlarında birer canlı ve yaşama hakları olduğunu belirten Başkan Deveciler, vatandaşlarında bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Deveciler, “Bizim için ilçemizin insanları ne kadar değerliyse, kedisi, köpeği, kuşu dahil tüm hayvanlar da bizim için değerlidir. Hayvan dostlarımızla aynı yaşam alanını paylaşıyoruz ve onlar için de hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.