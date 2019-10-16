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Burhaniye'de sonbahar konseri coşturdu

Burhaniye ilçesinde, Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği korosunun konseri büyük ilgi gördü.



Ali Osman Çakır'ın şefliğini yaptığı 33 kişilik koronun, 3 aylık bir çalışmanın sonunda düzenlediği konserde kürdilihicazkar ve hicaz makamında 24 eser seslendirildi. Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Başkanı Cavit Dedeşah'ın da içinde bulunduğu koro ayakta alkışlandı. Konserin sonunda, çok sayıda vatandaş şef Ali Osman Çakır ile koro üyelerini tebrik etmek için sıraya girdi. İzleyicilere teşekkür eden Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Başkanı Cavit Dedeşah, “Derneğimizi, Türk Musikisine gönül vermiş dostlarımızla birlikte 2009 yılında kurduk. Şefimiz Ali Osman Çakır yönetiminde çok sayıda konser düzenledik. Derneğimiz, amatör ruhla ve özveri ile çalışmalarına devam ederken Türk musikisine ufakta olsa bir katkıda bulunmayı, tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlamaktadır. Bizleri yalnız bırakmayan sanatsever dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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